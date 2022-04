La yaroslava, una de les primeres refugiades arribades a Andorra, explica les seves vivències després del primer mes en una escola del sistema francès

L‘empatia no és una qualitat molt estesa en el nostre món. Menys encara en canalla de quinze anys. Però fugir d’una guerra deu treure el millor de cadascú. La Yaroslava Smirnova n’és l’exemple. Va ser la primera, conjuntament amb la resta de la seva família, de posar els peus a Andorra procedent del conflicte bèl·lic a Ucraïna. Era la primera setmana de març. Uns dies després, la Yaroslava tornava a l’escola. Ja hi porta un mes. O bé per pur instint d’adaptació o bé perquè la seva vivència li ha creat una cuirassa, la jove ha hagut de treure totes