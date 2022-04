L’actual president francès i copríncep Emmanuel Macron i la ultradretana Marine Le Pen passarien a la segona volta, segons l’últim sondeig

Cinc anys després de l’arribada al poder d’Emmanuel Macron, impulsat per la plataforma europeista i socioliberal En Marxa!, el candidat centrista i la ultradretana Marine Le Pen tornen a ser els candidats amb més números per passar a la segona volta de les eleccions presidencials franceses. Com els del 2017, els comicis d’aquest any, que avui celebraran la primera volta, estaran marcats per la incertesa.



Al Principat, poc menys de 2.500 residents gals estan cridats a les urnes, segons van confirmar ahir fonts de l’ambaixada francesa a Andorra. Votarà el 3,85% menys de residents que en les anteriors eleccions, que van

