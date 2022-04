Més de tres tones de solidaritat

La ciutadania va respondre ahir de manera favorable davant la crida feta per Creu Roja. No van ser pocs els ciutadans que van aportar el seu granet de sorra a la primera campanya de recollida de productes de primera necessitat que ha organitzat l’entitat aquest any i en la qual han participat una vintena de comerços col·laboradors del país. Concretament, a l’hora del tancament d’aquesta edició s’havien comptabilitzat tres tones de productes recollits. “La previsió és doblar-ho quan anem a recollir els productes dels establiments que ens falten per la setmana vinent”, informava la responsable de l’àrea social de Creu