El líder de la banda desarticulada a Andorra ha canviat el perfil i ofereix guanyar diners fàcils amb el ‘trading’

La batlle instructora manté el processament contra l’acusat de crear una estructura piramidal i estafar desenes de persones que van adquirir els seus cursos de forex. L'influencer va ser detingut a Andorra –on residia– amb altres persones en l'anomenada Operació Forex orquestrada per Europol amb la col·laboració dels mossos i la policia andorrana.



Precisament es va involucrar un agent andorrà per suposada col·laboració amb el grup, però un cop la batlle ha aixecat el secret de sumari, no ha decretat cap investigació contra el policia, que no estava processat, tot i que els superiors li van obrir un expedient i l’agent

