Dos Santos avança que serà un espai innovador que buscarà satisfer les necessitats de tota la societat i desestacionalitzar el turisme.

Després de dirigir un dels casinos més importants d’Espanya, el casino Gran Madrid Colón, el barceloní Josep Dos Santos aterra a Andorra per guiar, des de zero, els passos del primer casino del país.



Quina és la tasca del director d’un casino?

S’encarrega d’oferir la qualitat de servei a totes aquelles persones que el visiten i atraure el màxim de públic possible. Nosaltres intentarem atraure un públic que fins ara no venia a Andorra perquè aquesta alternativa no existia i contribuirem d’una manera definitiva al país.



Quins són els seus reptes?

Sempre he format part d’un engranatge que estava en moviment. Poder compartir l’experiència