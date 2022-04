Actualitzada 10/04/2022 a les 12:54

Le bureau de vote de l'ambassade de est ouvert depuis 8h ce matin pour le premier tour du scrutin présidentiel.



Vous avez jusqu'à 19h pour voter.

️ pic.twitter.com/FYvCk2WPdG — France en Andorre (@FranceAndorra) April 10, 2022

Desenes de residents francesos feien cua aquest matí a l'ambaixada francesa per votar en la primera volta de les eleccions presidencials franceses. Uns 2.500 ciutadans gals residents al Principat s'han inscrit per dipositar el seu vot a l'únic col·legi que aquest any s'ha posat a disposició dels electors a Andorra. Segons els sondejos l'actual president, Emmanuel Macron, tornarà a ser el candidat amb més suport popular, seguit de prop per Marine Le Pen.