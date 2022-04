Actualitzada 10/04/2022 a les 11:30

Un total de 350 persones van omplir ahir el Centre de Congressos d'Andorra la Vella per assistir al concert recital de Chiara Cannavale, el primer concert del Sax Fest 2022 que va tenir lloc a les 21 hores. La saxofonista guanyadora del Youth Sax Competition 21 va protagonitzar un concert d'estil clàssic i ambientat amb compositors italians acompanyada d'un piano. "El públic va disfrutar, es va reconèixer amb els aplaudiments" ha assegurat avui el director del festival Efrem Roca. "Va ser un repertori d'un nivell espectacular" ha afegit. El concert -que va incloure peces de compositors com Giacinto Scelsi o Luciano Berio- també es va poder seguir per streaming a través de diverses plataformes com el mateix canal de Youtube del festival, Diari TV o la web d'Andorra Difusió.