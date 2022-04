Actualitzada 09/04/2022 a les 12:19

Els passatgers dels dos vols d’Air Nostrum entre Madrid i la Seu d’Urgell es van trobar ahir amb la sorpresa que van haver d’utilitzar les instal·lacions d’Alguaire. Aquest cop no va ser la falta de visibilitat sinó que, per segona vegada, el motiu que va al·legar ahir la companyia regional d’Iberia va ser que s’havien detectat problemes tècnics a l’aparell habitual en aquesta ruta i que s’havia optat per fer volar un model més gran i, per tant, no apte per a una pista curta com la de l’aeroport Andorra-la Seu.La companyia espanyola va descartar que el problema hagi estat motivat per la falta de visibilitat o per un increment imprevist de passatgers, i va justificar aquest canvi imprevist per la necessitat de revisar l’ATR 72, que és el model que fa aquest trajecte setmanalment.Alguns passatgers van mostrar la seva indignació per la falta d’informació. Van ser traslladats en autocar a Lleida i Andorra sense rebre cap tipus d’explicació, i alguns van mostrar el seu enuig per haver de viatjar en autocar durant dues hores per agafar el vol. Un problema similar va passar el mes passat. Davant d’aquesta situació i en no disposar de cap altre avió amb la mateixa capacitat, la companyia va optar per substituir-lo per un model diferent de dimensions més grans. Aquest cop els passatgers sí que van ser informats del trasllat en autocar.