La guàrdia civil intervé 19.000 euros a la Farga de Moles

Actualitzada 09/04/2022 a les 12:18

La guàrdia civil va intervenir dijous passat al matí 18.940 euros a un home. Els fets es van produir a la duana de la Farga de Moles quan l’home, de quaranta anys, circulava pel carril verd, el de res a declarar, quan va ser aturat pel cos de la guàrdia civil. El vehicle, que va ser aturat a les onze del matí, era de marca Mercedes i estava ocupat per un total de cinc persones. D’aquestes, una va informar als agents espanyols que portava 8.000 euros a sobre, motiu pel qual es va decidir realitzar un registre a les seves pertinences. En la revisió de l’equipatge d’A. T. P., amb passaport de la República Dominicana, es van descobrir un total de 19.940 euros, segon va informar ahir el cos en un comunicat.Davant de la descoberta, els agents de la guàrdia civil de les dependències de l’Agència Tributària, amb presència de l’oficial de viatgers, van procedir a aixecar una acta per la comissió d’una infracció a la normativa de blanqueig de capitals. Com que se superava el límit establert dictat per la llei de prevenció de capitals i finançament del terrorisme, el cos d’ordre espanyol va intervenir 18.940 euros, que van quedar dipositats a la duana a disposició de la comissió per a la prevenció de blanqueig de capitals i infraccions monetàries del Banc d’Espanya. D’altra banda, els agents sí que van permetre que l’infractor pogués continuar el seu viatge amb 1.000 euros en concepte de mínim de supervivència.