Actualitzada 09/04/2022 a les 12:21

SALARI I HABITATGE, PROBLEMÀTIQUES QUE VAN DE LA MÀ

En la roda de premsa d’ahir, el ministre Jover va explicar que durant les 32 reunions realitzades durant la visita de l’FMI “vàrem ser sincers i ells amb nosaltres i es van identificar totes les problemàtiques del país”. Entre aquestes, l’FMI destaca l’accés a l’habitatge assequible com un problema “estructural”. En aquest sentit, Jover va reconèixer que des de l’organisme es va lligar la situació de l’habitatge a la situació actual dels salaris al Principat. “Han lligat les dues coses”, va explicar el titular de Finances, que va assegurar que “si nosaltres tenim un problema de vivenda cara i un atur molt baix significa que si necessitem buscar mà d’obra caldrà garantir que a les persones que vinguin a treballar a Andorra els surtin els números”. Així, el ministre va reconèixer que “el salari és una palanca que tenim” per fer atractiu el mercat laboral del Principat, tot i que no va detallar possibles mesures per apujar els sous.

El Fons Monetari Internacional (FMI) vol més inversió per part del Govern d’Andorra. Una delegació de l’organització va estar al Principat els últims quinze dies per dur a terme l’avaluació anual a la qual el país s’ha de sotmetre per tal de poder seguir sent-ne membre. Entre les conclusions inicials de l’informe –les finals s’esperen abans de l’estiu, segons va explicar el secretari d’Estat d’Afers Internacionals, Marc Ballestà–, l’FMI demana a l’executiu que augmenti la despesa pública per tal d’ajudar els sectors econòmics a reactivar l’economia. “Hi ha una àmplia evidència de l’existència de bretxes d’inversió en tots els sectors, per la qual cosa la capacitat fiscal disponible podria aprofitar-se per augmentar la inversió pública”, assenyala l’FMI en el seu comunicat públic. Així i tot, l’organisme reconeix que “gràcies a la disciplina fiscal i a una estratègia proactiva de gestió del deute, es preveu que la taxa d’endeutament disminueixi ràpidament a nivells prepandèmics després del 2022 i que el 2024 arribi a la fita de la regla fiscal del 40% del PIB”. Ara bé, l’FMI adverteix que “és important balancejar la ràpida consolidació per complir les fites de la regla fiscal amb polítiques fiscals que promoguin un major creixement econòmic”.En aquest sentit, el ministre de Finances, Eric Jover, va indicar que “aquesta qüestió ha estat matèria de debat” en el si de l’executiu, el qual, ara per ara, es decantaria més per “ser prudents i que l’Estat pugui recuperar una bona posició d’endeutament”. Així i tot, el ministre ha reconegut que la delegació de l’FMI ha fet saber a Andorra que “entenen que el creixement s’anirà alentint i diuen que hi ha maneres per fer que aquest creixement sigui més fort, i com que tenim capacitat d’anar ampliant deute potser val la pena seguir en números vermells”, va explicar Jover. Precisament, l’FMI assegura que “s’espera que el creixement del PIB real convergeixi cap el seu potencial de l’1,5% en el mitjà termini”. També relacionat amb el PIB, l’organisme mundial rebaixa en dues dècimes les previsions del Govern per al 2022 fins al 7,1% en valor nominal, una mesura que Jover va relacionar amb el conflicte d’Ucraïna. D’altra banda, l’informe també detecta com a problemes estructurals del país “la difícil accessibilitat geogràfica i l’escassetat d’habitatges assequibles”, a més de marcar “com a prioritat” la reforma del sistema de pensions. On l’FMI sí que dona un copet a l’esquena a l’executiu és en la tasca que ha fet en matèria de reserves internacionals. El ministre de Finances va explicar que Andorra ha situat una reserva internacional per valor de 100 milions d’euros al Banc d’Espa­nya a la qual cal sumar l’accés del Principat als “drets especials de gir (DEG)” amb valor de 96 milions d’euros (una reserva exclusiva per als estats membres de l’FMI). A més, Jover també va assegurar que “s’està treballant amb altres opcions, algunes més òbvies com la del Banc de França, i alguna més amb d’altres països”.L’organisme assenyala que l’economia es recupera “significativament” gràcies “a un major creixement que l’esperat a la segona meitat de l’any”.El comunicat assenyala com a “problema estructural” les dificultats geogràfiques per accedir i l’escassetat d’habitatges assequibles.Demana una reforma “al més aviat possible que consideri augmentar la cotització i l’edat de jubilació”.L’FMI assenyala els contractes a llarg termini de FEDA com un element que ha mantingut “les pressions inflacionistes per sota dels països veïns”.L’organisme demana enfortir el paper de l’AFA i equiparar-se als estàndards europeus en matèria d’anticorrupció, ratificant el Conveni de les Nacions Unides en aquesta matèria.