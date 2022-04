El ministeri de Salut fa pública la contractació de tres nous assessors

Actualitzada 09/04/2022 a les 06:20

El BOPA de dimecres passat anunciava tres edictes pels quals es feia pública la contractació de tres nous assessors que treballaran al ministeri de Salut. En primer lloc, es feia pública la contractació de Josep Romagosa Massana com a personal de relació especial per al càrrec d’assessor del ministeri de Salut, amb una salari mensual brut de 2.657,12 euros a comptar del 6 d’abril del 2022. Per altra banda, i per al càrrec d’assessora tècnica, també feia pública la contractació de Cristina Vilanova Serrano, amb el salari mensual brut de 3.761,58 euros. Finalment, la tercera assessora nomenada és Cristina Santarrosa Mateo, que també serà contractada com a personal de relació especial per ocupar el càrrec d’assessora tècnica del ministeri de Salut amb el salari mensual brut de 4.017,47 euros. Albert Font va prendre possessió del càrrec com a ministre de Salut el 5 d’abril. Substitueix Joan Martínez Benazet.