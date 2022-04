Actualitzada 09/04/2022 a les 19:00

El Copríncep episcopal Joan-Enric Vives va enviar ahir una carta de suport al president d'Ucraïna Volodímir Zelensky amb l'objectiu de manifestar el seu rebuig per les brutals agressions a la població civil indefensa, segons ha fet saber avui el seu gabinet de comunicació. Entre altres coses, a la carta, s'hi pot llegir el següent:"En nom propi i de les Autoritats i el Poble del Principat d'Andorra vull fer-vos arribar el nostre suport en la vostra coratjosa defensa de l'estimat Poble d'Ucraïna, que Vós tan dignament presidiu i representeu.La guerra injusta i condemnada per les Nacions Unides que sofreix el Poble d'Ucraïna mereix el rebuig i la condemna de les Nacions amigues. En aquestes darreres setmanes hem apel·lat al respecte dels principis del Dret internacional, de la Carta de les Nacions Unides i de l'Acta final dels Acords de Hèlsinki, i exigim que Ucraïna pugui continuar essent independent, sobirana i amb integritat territorial a l'interior de les seves fronteres internacionalment reconegudes. Aspirem al fet que el poble rus i el poble ucraïnès puguin conviure amb pau i respecte mutu, i preguem per vosaltres mentre enfortim la solidaritat envers els refugiats, l'enviament d'ajut i el suport a la vostra causa.Condemnem la barbàrie de la guerra, els atacs que destrueixen vides humanes i violen la dignitat de les persones. Les imatges que hem vist de les agressions a persones indefenses, ens omplen de dolor i d'indignació. Ha de cessar aquesta inacceptable agressió armada, i han de ser esclarits i castigats els crims humanitaris de Butxa, Járkiv i Mariúpol, i en altres ciutats.En aquests moments tan dolorosos ens sentim molt units a la vostra Persona i al vostre Govern, Sr. president, així com a tot el Poble Ucraïnès, i farem tot els esforços possibles perquè Ucraïna recuperi la pau injustament arrabassada."