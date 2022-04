Creu Roja recapta tres tones de productes de primera necessitat

Actualitzada 09/04/2022 a les 20:48

La ciutadania ha respost de manera favorable davant la crida feta per Creu Roja. No han estat pocs els ciutadans que han aportat el seu granet de sorra a la primera campanya de recollida de productes de primera necessitat que ha organitzat l'entitat aquest any i en la qual hi han participat una vintena de comerços col·laboradors del país. En aquests moments, l'entitat informa que s'han comptat ja tres tones de productes recollits. "La previsió és doblar-ho quan anem a recollir els productes dels establiments que ens falten per la setmana vinent" ha informat la cap de l'àrea social de l'entitat Anna Arias. "Objectiu complert. Ens hem aprovisionat per aquesta primavera i els productes rebuts han estat molt variats i seguint la llista" ha afegit. Així doncs, la llet, els plats preparats, l'oli d'oliva, les galetes, la farina, el caldo o productes de neteja són alguns dels productes que s'han recollit durant la jornada d'avui -de nou del matí a sis de la tarda- i que precisament Creu Roja ja havia demanat prèviament per omplir la botiga solidària. En aquest sentit, l'entitat no governamental havia fet una crida a la ciutadania aquest passat dimecres a través de les xarxes socials on s'havia detallat que no serien acceptats els aliments frescos, els làctics o els ous.