Andorra participa en la promoció del diàleg per la pau

L’òrgan executiu de la Unesco va aprovar dijous la primera iniciativa impulsada per Andorra que promou un programa relatiu al diàleg per la pau, segons va informar l’executiu en un comunicat. En aquest sentit, es tracta del projecte de decisió que pren com a nom La ruta de la pau: diàleg i acció per a la tolerància i la comprensió intercultural i va comptar, en el moment de l’aprovació, amb el copatrocini de 70 estats membres.L’ambaixadora Eva Descarrega va presentar-lo durant la 214a sessió del consell executiu i posteriorment es va decidir adoptar-lo en el si d’aquest organisme internacional. El projecte, segons recorda l’executiu, proposa promoure el diàleg intercultural, la diversitat i els valors de la tolerància i la pau, creant espais de diàleg en l’àmbit cultural i artístic i fent especial atenció a la participació dels joves i les dones.D’altra banda, la iniciativa s’inscriu en l’estratègia a mitjà termini de la Unesco 2022-2029, així que un cop aprovat es calendaritzarà dins d’aquest full de ruta d’accions proposades per Andorra, en particular en el marc del Fòrum mundial contra el racisme i la discriminació. La proposta andorrana també posa en valor projectes ja existents com ara l’ArtCamp o l’Arbre de la pau, obra de l’escultora i ambaixadora de bona voluntat de la Unesco Hedva Ser, el qual es troba a Ordino i a 16 altres països. El projecte andorrà aprovat dijous va ser redactat i negociat pel secretariat de ciències humanes i socials de la Unesco.