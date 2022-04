Actualitzada 09/04/2022 a les 11:00

Una compareixença conjunta de les presidentes de la immensa majoria de col·legis de l’àmbit sanitari acompanyades de companys de professió donant-los suport des del públic va evidenciar ahir l’enuig que ha provocat la cartera de serveis, el darrer llegat de l’exministre Joan Martínez Benazet, i la feina que se li gira al seu substitut, Albert Font, si vol aturar aquesta revolta sanitària. Perquè fins i tot aquells que donen per bo el contingut del reglament que els permet accedir al sistema públic de salut –psicòlegs i dietistes– van acudir i intervenir en la roda de premsa per donar suport a les reivindicacions dels companys. La demanda generalitzada és allò que, asseguren, van defensar des del principi: que primer calia aprovar les regulacions de cada professió, les seves competències, i després abordar la cartera de serveis. Però s’han trobat amb un document que denuncien que s’ha aprovat a correcuita, sense negociació, i que excepte entre els odontòlegs –que sí que aproven el contingut– ha generat el rebuig de la comunitat sanitària. Per això exigeixen que es refaci.Si no es modifica per la via del diàleg el Col·legi de Metges es planteja acudir a la justícia. Perquè la seva presidenta, Meritxell Cosan, va denunciar que “limita les nostres capacitats, les que ens dona la titulació”. La cartera defineix ara quines proves diagnòstiques pot demanar cada especialitat, un circuit que s’ha de respectar si es vol la cobertura de la CASS. “Una cosa és que no pugui fer un acte mèdic pel qual no m’he format però una altra cosa és que no el pugui indicar”, va lamentar Cosan, que va alertar de les conseqüències dels nous circuits: des que es buida de contingut el metge referent al fet que provocarà “una demora en diagnòstic del pacient i el que és més greu, en el tractament de la patologia”, i que apujarà la despesa.Per a logopedes o fisioterapeutes els circuits de la cartera han posat un nou filtre, el de metge rehabilitador, que haurà d’aprovar la renovació de sessions. Sara Fité, presidenta dels logopedes, va ser de les més contundents en referir-se a la cartera: “És calamitosa i arcaica.” “Som l’únic sanitari especialitzat en el llenguatge, té sentit que ens hagi de tutelar un altre especialista?” La presidenta dels fisioterapeutes, Meritxell Agromayor, va assegurar que actuen “per protegir l’usuari” i es va demanar: “Per què tanta pressa? Per què fer-la a correcuita si es pot fer amb seny i consens?”El que va quedar clar és que els contactes amb cada col·lectiu per abordar la cartera van ser desiguals. Les infermeres ni tan sols van tenir l’oportunitat de fer-hi aportacions. “No hi ha hagut possibilitat de negociació”, va denunciar la presidenta del col·legi, Isabel Vallejo, i ha donat com resultat una cartera “insuficient i inexacta”. Vallejo va recordar els greuges d’una professió que treballa per aconseguir una llei pròpia des d’abans del 2004 i que segueix pendent d’aquest reconeixement de la professió. Tot i descartar la via legal, la presidenta del col·legi va deixar clar que “hi ha altres maneres de manifestar-se”, apel·lant també al cansament acumulat després de dos anys de pandèmia.I què passa amb les lleis pròpies? El darrer que els han indicat des del Govern és que tenen un mes i mig per entregar les seves propostes i que el format serà d’apartats dintre d’una llei marc. Això també ha patit successius canvis, perquè primer havien de ser lleis pròpies per a cada col·lectiu. La presidenta del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs, Celine Diet, va reivindicar que el que ha de passar a partir d’ara és “acabar la llei de professions sanitàries i després refer la cartera de serveis”. S’ha de veure la recepció del nou ministre.“Limita les nostres capacitats, les que ens dona la titulació”“És una cartera de serveis arcaica i calamitosa”“Per què fer-la a correcuita si es pot fer amb seny i consens?”“No hi ha hagut possibilitat de negociació”“S’ha d’acabar la llei de professions i després refer la cartera”