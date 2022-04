Visita per mostrar les especificitats del país

Actualitzada 08/04/2022 a les 12:06

El Govern va dedicar el primer dia de visita dels representants de l’EFTA i del Consell de la Unió Europea a explicar la història i el sistema polític del país. L’objectiu és fer entendre el perquè de les polítiques que s’apliquen i donar la informació necessària per acostar posicions entre els organismes europeus i el Principat en la negociació de l’Acord d’associació. “Hem detallat la nostra política d’immigració i un cop hem vist que està allunyada de la legislació europea hem parlat de com podem acostar posicions”, va comentar Landry Riba, secretari d’Estat d’Afers Europeus.Respecte a aquesta qüestió, va explicar que “necessitem temps per fer les reformes necessàries, i en alguns casos hem d’adaptar l’aplicació de la norma europea perquè considerem que no s’adequa a la nostra legislació tal com està escrit”. També va esmentar que el conflicte arriba quan “a vegades no és possible per la nostra demografia o territori aplicar-ho”. Riba va assegurar que “hem ofert alternatives raonables per seguir amb la negociació”.De la trobada que se celebra des d’ahir fins aquesta tarda en sorgirà un informe que publicarà el Consell de la Unió Europea el mes de juny. S’hi valorarà l’estat de les posicions pel que fa als temes que es van discutir ahir i els que es discutiran avui, i també la predisposició del Govern andorrà a fer els canvis necessaris per adaptar-se a la legislació europea. El resultat d’aquest informe marcarà el to i els temes de les trobades que se celebrin a partir de l’estiu i que marcaran una nova fase de les negociacions. També serà un espai perquè els estats membres es posicionin respecte a l’estat de les negociacions. S’espera que a partir del mes de maig es comencin a exposar qüestions com les telecomunicacions i que el tema de la immigració entri a la taula de negociació.Riba va comentar que d’ençà que França ha començat el seu cicle de presidència del Consell de la Unió Europea els processos s’han accelerat. “La UE negocia amb més recursos i més intenció. Estem a l’avantsala de discutir els temes més sensibles”, va comentar. En aquest sentit, va explicar que el que demana temps de negociació són qüestions com la immigració o la protecció social, però són optimistes respecte al final del procés perquè han detectat molt bona predisposició a negociar per part del Consell de la UE. El secretari d’Estat creu que en un context ideal es podria fer un referèndum sobre l’Acord d’associació de cara la segona meitat del 2023.