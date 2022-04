Pilar Serrano completa els representants del Govern a la CASS

Actualitzada 08/04/2022 a les 12:05

La representació de Govern al consell d’administració de la CASS queda completada amb la introducció de Pilar Serrano a la institució, segons va informar l’executiu ahir en un comunicat. El consell de ministres va aprovar els nomenaments de Montserrat Capdevila, tal com ja va avançar el Diari, i Pilar Serrano. En aquest sentit, Capdevila i Serrano compartiran responsabilitats al consell d’administració juntament amb la resta de membres nomenats per l’executiu –Jordi Cinca i Carla Guerrero– i amb els representants electes: Montserrat Neras i Pilar Tomàs com a representants dels assalariats, Jacint Risco com a representant dels pensionistes i Francesc Zamora en representació dels empresaris. Capdevila en serà la presidenta en substitució d’Albert Font, un càrrec que ha de ratificar la resta de membres del consell.Serrano és diplomada en Infermeria i va ser treballadora del SAAS des del 1982 com a auxiliar i després com a infermera i formadora. Capdevila és titulada en empresarials i té un postgrau en fiscalitat. Va ser cònsol menor i major d’Escaldes.