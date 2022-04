Actualitzada 08/04/2022 a les 12:07

LA SALUT MENTAL DELS MÉS MENUTS

Les xifres de consultes vinculades a la salut mental al SAAS varien considerablement entre nens i nenes. Les menors de 10 anys durant el 2021 van haver de posar-se en mans de professionals de la salut mental especialment en trastorns adaptatius i d’estrès, però també hi ha casos d’hiperactivitat i es fan unes 10 consultes mensuals. Tot i això, els casos d’hiperactivitat i trastorn del dèficit d’atenció són molt més alts entre els nens, amb 30 consultes mensuals. L’altra patologia comuna entre nens fins a 10 anys és el trastorn de l’espectre autista, que es detecta habitualment en edats precoces. El SAAS va registrar prop de 25 consultes mensuals sobre aquest trastorn.

Durant el 2021 fins a 45 persones van intentar o van expressar la voluntat de suïcidar-se. En el cas dels adolescents destaca el fet que els nou casos fossin noies. El desglossament dels casos de l’any passat es completa amb 29 temptatives de llevar-se la vida entre les persones de 18 a 64 anys, dels quals 10 eren homes i 19 dones, i els set casos entre persones de la tercera edat, dels quals cinc van ser homes i dues dones. Les dades s’han fet públiques arran d’una pregunta parlamentària de la consellera del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela.En l’anàlisi de l’activitat del servei de salut mental del SAAS s’observa que de manera similar als països veïns un dels motius d’ingrés a les unitats d’hospitalització de salut mental és la temptativa de suïcidi. Els intents d’autolesionar-se es defineixen com els actes autolesius deliberats que no tenen un final letal perquè la conducta autolesiva és interrompuda en el seu curs o bé perquè no comporta danys físics mortals. En les xifres s’inclouen tots els tipus de temptatives. És a dir, a l’hora de registrar els intents d’autòlisi atesos, es disposa d’un únic codi que engloba diferents graus de les temptatives: per exemple, quan es parla d’intent de suïcidi, poden ser també crides d’atenció o autolesions lleugeres sense intenció de morir-se.Des del 2019 les xifres d’intents de suïcidi s’han duplicat. Aquell any es van registrar 22 intents, majoritàriament entre adults, que representaven 18 dels casos. L’any 2020 les temptatives de llevar-se la vida van augmentar fins a 37. Aquest creixement s’ha confirmat amb els 45 casos que s’han registrat al llarg del 2021.Una altra qüestió que crida l’atenció respecte a les dades d’intent de suïcidi a Andorra és la gran diferència que hi ha entre homes i dones. El doble de dones que homes s’han intentat llevar la vida o han donat senyals de voler-ho fer al llarg dels darrers tres anys. Entre el 2019 i el 2021 es van intentar suïcidar 34 homes i 70 dones. Pel que fa a la salut mental general de la població els trastorns com la depressió, l’adaptació i l’estrès són els més comuns, amb 100 casos mensuals tractats.