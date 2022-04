La rehabilitació del Casamanya costarà 5 milions d'euros

Actualitzada 08/04/2022 a les 13:48

El cap de Govern, els cònsols i les llevadores del quart d'Ordino han signat aquest migdia el protocol d'entesa en relació a l'Hotel Casamanya que, segons el cònsol major Josep Angel Mortés "demostra la voluntat de les parts de tirar el projecte endavant".Xavier Espot ha celebrat aquest pas en la rehabilitació de l'edifici, que fa 20 anys que està en desús i que, en principi, es destinarà a ubicar-hi el ministeri d'Agricultura i Mediambient de Govern, així com les dependències d'Agricultura i Mediambient del comú. Malgrat això, el cap ha apuntat que "s'obre la porta a que es pugui destinar a altres coses". A més, tot i que la majoria de l'espai estarà ocupat per aquestes dues administracions, l'edifici acollirà també un despatx, una sala de reunions i una d'arxius del Quart, que cedeix l'espai de manera gratuïta.Pel que fa al cost de les obres de rehabilitació, Espot calcula que podria ascendir als 5 milions d'euros, un import que es repartirà entre l'executiu i la corporació de manera proporcional als espais que ocupi cadascú. Precisament per la importància de la inversió, tant el cap com el cònsol major de la parròquia, Josep Angel Mortés, desitgen que la cessió es pugui fer per al màxim temps possible a nivell legal.