La guardia civil intervé 19.000 euros a la Farga de Moles

Diners interceptats per la guàrdia civil a la duana espanyola

Actualitzada 08/04/2022 a les 11:29

Un home de 40 anys que circulava per la duana de la Farga de Moles pel carril verd va ser interceptat ahir al matí per la guàrdia civil amb 19.940 euros. Els agents van aturar un vehicle marca Mercedes amb cinc persones i un va informar que portava 8.000 euros però en la revisió de l'equipatge d'A. T. P., amb passaport de la República Dominicana, van descobrir els diners, segons informa el cos en un comunicat.La guàrdia civil va aixecar acta per la comissió d'una infracció a la normativa de blanqueig de capitals i va intervenir 18.940 euros que van quedar dipositats a la duana. L'infractor va poder continuar el viatge amb 1.000 euros en concept de "mínim de supervivència".