EL PS CRITICA DA PER POSAR L'EXTROSERER LIBERAL A L'AFA

El Partit Socialdemòcrata va afirmar ahir que el deute dels liberals al qual fa referència el Tribunal de Comptes “ja era conegut”. Fonts de la formació liderada per Pere López van recordar que l’ens fiscalitzador cada any ha posat de manifest que existeix aquest préstec i van criticar que tot i així DA hagi “permès que l’extresorer dels liberals estigui a l’AFA”. En aquest sentit, van qüestionar la idoneïtat de nomenar Maanan Aouraghe com a membre de l’Autoritat Financera “atès que ha comès una possible irregularitat signant els comptes del partit sense incorporar un deute pendent”. Des del punt de vista dels socialdemòcrates, “DA queda retratat votant l’extresorer dels liberals coneixent la situació a través del Tribunal de Comptes”.



El PS ja va acusar fa unes setmanes Liberals de “col·locar” càrrecs a l’AFA “per fer front al seu deute bancari”. Una afirmació que va negar rotundament el president del partit, Jordi Gallardo, que alhora va titllar López de no haver digerit “els resultats electorals”.



Els responsables de Liberals d’Andorra reiteren que la formació no té cap deute pendent i exposen que el crèdit del 2011 al qual fa referència el Tribunal de Comptes any rere any es va atorgar a l’antic Partit Liberal (PLA) amb Enric Pujal com a president. En concret, recorden que un préstec es dona amb uns avaladors i que per tant són ells els que han de respondre en cas d’impagament. La cúpula liberal assegura que hi ha un abans i un després de la formació amb el congrés que es va celebrar el 2011 i que va posar sobre la taula la possibilitat de dissoldre el partit. Al·leguen al Tribunal de Comptes que des de la constitució del partit el 2015 “totes les obligacions i drets han estat degudament registrats i recollits en els comptes anuals”. El cert és que el 2015 hi ha una renovació de càrrecs i una modificació de nom (de Partit Liberal a Liberals d’Andorra) però el PLA no es va arribar a dissoldre mai i, per tant, el partit actual és el mateix tot i el canvi de nom, tal com consta en la mateixa pàgina web de la formació blava.El deute, per tant, s’arrossega des del 2011, segons el Tribunal de Comptes, i per molt que el partit canviï de nom o d’imatge, les obligacions es mantenen. L’ens fiscalitzador informa que l’entitat bancària amb la qual es té el deute afirma que s’han de responsabilitzar de 112.000 euros més els interessos meritats. De fet, per llei, els bancs estan obligats a posar tots els mitjans que tenen al seu abast per cobrar els deutes pendents. No fer-ho o perdonar el préstec seria considerat finançament il·legal, de manera que l’única manera de fer front a aquest compromís és pagant els més de 112.000 euros que reclama l’entitat bancària.Davant dels dubtes sobre una possible irregularitat de finançament del partit, el Tribunal de Comptes va decidir posar la qüestió en coneixement de la Fiscalia. La notícia ha aixecat rebombori dins del món polític i els liberals donaran explicacions públiques avui sobre els fets en una roda de premsa. Diverses fonts consultades ahir van afirmar que tot plegat és una maniobra política i que no és casualitat que el cas arribi ara a la Fiscalia, coincidint amb el que podria ser el darrer any de legislatura si les eleccions finalment es convoquen al desembre. Així mateix, les fonts consultades van assegurar que a partir del 2015, quan Jordi Gallardo pren la presidència del partit i canvien el nom a Liberals d’Andorra, mai van rebre cap avís sobre cap deute pendent. D’altres fonts, presents en el moment en què es va celebrar el congrés liberal el 2011 que havia de votar si el partit es dissolia o no, van afirmar no tenir coneixement sobre si el deute s’havia pagat.En tot cas, ara serà la Fiscalia qui determinarà a qui correspon el deute bancari pendent. De moment, el fiscal ha citat a declarar l’extresorer i administrador de la formació política Maanan Aouraghe per esclarir els fets. Els liberals remarquen que “estan tranquils” i que donaran tota la informació que sigui necessària.