L'FMI rebaixa la previsió de creixement i demana més inversió pública

Actualitzada 08/04/2022 a les 15:35

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha rebaixat en dues dècimes les previsions de creixement d'Andorra per al 2022. En concret, l'FMI deixa el creixement del PIB en un 7,1% en valor nominal, respecte el 7,3% que havia previst l’executiu. Una rebaixa poc significativa tenint en compte la inflació i els últims esdeveniments internacionals com el conflicte a Ucraïna, segons el ministre de Finances, Eric Jover.Una delegació de l'organització ha estat a Andorra durant els últims quinze dies per dur a terme l'avaluació anual a la qual el país s'ha de sotmetre per tal de poder seguir sent membre. Entre les conclusions inicials de l'informe -les finals s'esperen abans de l'estiu segons ha explicat el Secretari d’Estat d’Afers Internacionals, Marc Ballestà- l'FMI demana a l’executiu andorrà que augmenti la despesa pública per tal d’ajudar als sectors econòmics a reactivar l’economia. "Existeix una àmplia evidència de l’existència de bretxes d’inversió en tots els sectors, per la qual cosa la capacitat fiscal disponible podria aprofitar-se per augmentar la inversió pública", assenyala l'FMI en el seu comunicat públic.En aquest sentit, Jover ha indicat que "aquesta qüestió ha estat matèria de debat" en el si de l’executiu, el qual per ara es decantaria més per "ser prudents i que l’Estat pugui recuperar una bona posició d’endeutament". Així i tot, el ministre ha reconegut que la delegació de l'FMI ha fet saber a Andorra que “entenen que el creixement s’anirà alentint cap el 2% i diuen que hi ha maneres per fer que aquest creixement sigui més fort, i com que tenim capacitat d'anar ampliant deute potser val la pena seguir en números vermells", ha explicat Jover.D’altra banda, el ministre de Finances ha explicat que Andorra ha situat una reserva internacional en valor de 100 milions d'euros al Banc d’Espanya, una demanda de l'FMI, a la qual cal sumar l'accés del Principat als "drets especials de gir (DEG)" amb valor de 96 milions d'euros (una reserva exclusiva per als membres de l'FMI). A més, Jover ha assegurat que "s'està treballant amb altres opcions, algunes més òbvies com la del Banc de França, i alguna més amb d'altres països".