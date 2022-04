L'EFTA creu que l'acord d'associació pot ser clau per la diversificació econòmica

Actualitzada 08/04/2022 a les 14:24

La segona jornada de la visita del grup EFTA i el Consell de la UE s'ha tancat avui amb una taula rodona sobre els reptes i les prioritats comuns d'Andorra i la UE. Una representant del Grup EFTA ha assegurat que Andorra està fent bons passos per diversificar la seva economia i considera que l'acord d'associació permetrà augmentar aquestes possibilitats.



L'ambaixadora a Brussel·les, Esther Rabasa ha comentat que les converses han estat molt fructíferes i han pogut mostrar adequadament el país. Són optimistes respecte a l'informe que es publicarà el mes de juny com a conclusions de la trobada i que ha de marcar el to de les negociacions a partir de l'estiu. Rabasa també ha explicat que s'ha parlat de temes delicats com immigració i monopolis, tot i que els grups que formen part de la visita no són part de l'equip negociador sinó que han d'informar els negociadors sobre el que han après del país.