Gallardo afirma que la polèmica amb el deute respon a una "campanya de desacreditació"

Actualitzada 08/04/2022 a les 15:12

El president de Liberals, Jordi Gallardo, ha afirmat avui que les darreres notícies sobre el deute històric del Partit Liberal respon a "una campanya de desacreditació" que ha atribuït al Partit Socialdemòcrata per "no haver superat el resultat de les eleccions". El liberal ha assegurat que l'octubre del 2011, quan ell i altres membres del partit decideixen continuar amb la formació després de votar que no a la seva dissolució, tant els seus predecessors com el banc els garanteixen que no hi ha pendent cap deute exigible. Gallardo ha afirmat no tenir coneixement sobre si el deute provinent d'un préstec del 2010 es va pagar o no, però ha deixat clar que l'executiva actual no es pot responsabilitzar per una gestió anterior a la seva.Gallardo i la secretària general del partit, Maribel Lafoz, també han aclarit que la Fiscalia va començar a investigar el cas el juny del 2020, però que no va ser fins al novembre del 2021 que el partit va tenir coneixement que la justícia estava treballant. Ara, el cas ja està a la Batllia i avui mateix han anat a declarar l'antic tresorer del partit, Maanan Aouraghe, i un membre de l'entitat bancària com a encausats i l'expresident del Partit Liberal, Enric Pujal com a testimoni. El també actual ministre de Presidència, Economia i Empresa ha confessat que "no és una situació que ens agradi" però ha deixat clar que "estem tranquils".