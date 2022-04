Enfrontament per la figura dels temporers d'estiu

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:24

“Em sap greu que el nostre idil·li parlamentari avui s’hagi trencat”, va assegurar el ministre de Justícia Interior, Josep Maria Rossell, en veure que el grup socialdemòcrata no donaria suport a la reforma de la llei d’immigració que permetrà crear la figura, “excepcional”, del temporer d’estiu. “La mesura proposada pel Govern implica una precarització del mercat de treball i impedeix a les empreses fidelitzar els treballadors”, va assegurar Judith Salazar, vicepresidenta del grup socialdemòcrata. Rossell va reiterar que la mesura, aprovada amb 19 vots a favor i cinc en contra, “és una prova pilot que servirà per recollir les dades necessàries per saber com actuar; no modifiquem el sentit de la llei d’immigració com proposaven les seves esmenes”. Precisament, sobre les esmenes del PS (que volia que els actuals temporers poguessin acollir-se, excepcionalment, a la quota general), Eva López, del grup liberal, va recriminar que no es consideressin “les conseqüències del que proposen; la mesura ha de ser puntual i en cap cas ha de servir per canviar la política d’immigració”.