El Principat va registrar 3.072 professionals universitaris el 2021

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:26

Andorra va tancar el 2021 amb un total de 3.072 professionals titulats actius inscrits en el Registre de professionals titulats, col·legis i associacions professionals, segons va publicar ahir el departament d’Estadística.Durant l’any passat, 232 nous professionals titulats es van inscriure al registre, augmentant la xifra de col·legiats un 8,2 per cent respecte a l’any anterior. Per nacionalitat, la meitat dels professionals titulats actius registrats eren andorrans, mentre que el 39,4 per cent eren espanyols.En relació amb el tipus d’ocupació, el 57,6 per cent del total eren professionals associats a titulacions de segon i tercer cicle universitari i similars, mentre que el 25,8 per cent eren de primer cicle universitari i similars.Pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, el 2021 se’n van registrar 65, que significa un 170,8 per cent més que durant l’any anterior, quan la xifra descendeix a 24 professionals titulats donats de baixa. Del total de baixes, més de la meitat –el 50,8 per cent– provenien de titulats espanyols.