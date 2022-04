El 60% d'hores treballades el 2020 les van fer homes

Actualitzada 08/04/2022 a les 12:06

L’enquesta d’activitats econòmiques publicada ahir pel departament d’Estadística evidencia que el 60% de les hores efectivament treballades el 2020 van ser fetes per homes, mentre que el 40% van correspondre a les dones. Concretament, els homes van fer el 95% de les seves hores en treballs de temps complet i el 5% en temps parcial. Per altra banda, les dones van fer-ne el 90% en temps complet i el 10% en temps parcial. La jornada a temps complet predomina en ambdós sexes, ja que segons Estadística un 91% dels homes treballaven a temps complet i en el cas de les dones es redueix a un 82%.Del total de llocs de treball, fa dos anys el 59% dels ocupats al Principat eren homes i el 41% dones. Entre els homes, el 77% eren assalariats i el 23%, no, mentre que un 88% de les dones eren assalariades i un percentatge més baix, del 12%, no. Estadística apunta que comparat amb el 2019 aquesta dada posa de manifest l’estabilitat en l’àmbit laboral i una estructura similar entre ambdós anys.Per sectors, l’enquesta mostra grans desequilibris entre sexes. El més gran correspon al sector de la construcció, en què el 2020 el 88,3% eren homes. En menor percentatge de diferenciació, l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, la distribució d’homes era d’un 73,5%. D’altra banda, en la indústria el percentatge d’homes era d’un 66,5% i de dones del 33,5%. De totes maneres l’equilibri només es mostra en el sector dels serveis, on un 53,6% eren homes i un 46,4% dones.Dins de les diverses activitats del sector terciari es continuen mostrant desequilibris entre sexes que predominen en les activitats sanitàries i serveis socials, on hi havia un 76,4% de dones, i en el transport i emmagatzematge, dominat pels homes en un 81%. Amb menor percentatge de diferència hi havia els serveis d’informació i comunicacions, amb un 71,7% d’homes i 28,3% dones, i educació, amb un 60,9% de dones i 39,1% d’homes.Els serveis més igualats entre sexes eren el comerç a l’engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor, i l’hostaleria.