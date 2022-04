Costa obté el doctorat per la Universitat d'Andorra

Actualitzada 08/04/2022 a les 17:18

El tribunal de la tesi de Costa ha estat format per Montserrat Casanovas (Universitat d’Andorra i Universitat de Lleida), Jorge Arús (Universitat Complutense de Madrid), Elena Bárcena (Universitat Nacional d’Educació a Distància), Ana Gimeno (Universitat Politècnica de València) i Àngel Raluy (Universitat de Vic).

El conseller Liberal, Ferran Costa ha defensat la seva tesi doctoral sobre l'ús de les tauletes tàctils en l'aprenentatge de l'anglès a la Universitat d'Andorra (UdA) aquest divendres 8 d'abril, segons informa l'ens acadèmic en un comunicat. Així, l'objectiu de la recerca de la tesi ha estat estudiar les percepcions, les pràctiques i les actituds dels professors i dels estudiants sobre l’ús de les tauletes tàctils iPad a les classes d’anglès del sistema educatiu andorrà.L'UdA informa que les conclusions han revelat que els usuaris tenen percepcions positives sobre l’ús dels dispositius iPad a les classes d’anglès i que la tecnologia s’empra principalment per dur a terme tasques identificades a les directrius del currículum del curs. Així mateix, es conclu que les actituds dels usuaris són majoritàriament favorables envers els iPads, sobretot a causa dels beneficis percebuts d’inclusivitat, flexibilitat, millor interacció i producció més eficient dels treballs encomanats. No obstant això, també s’han identificat alguns inconvenients, com ara la distracció, la dependència i la saturació.Ferran Costa és llicenciat en Relacions internacionals, té un màster de Lingüística aplicada i un postgrau en Gestió de petites i mitjanes empreses. A més, des del 2014 forma part del Grup de recerca en Llengües de la Universitat d'Andorra. Amb aquesta, són divuit les persones doctorades per la universitat andprrana des que es va posar en marxa el Programa de Doctorat el curs 2009-2010, segons informa la mateixa.