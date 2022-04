Els sanitaris esclaten

Actualitzada 08/04/2022 a les 16:57

Fins i tot els que a priori han d'estar satisfets amb la cartera de serveis s'han unit al front comú de les professions sanitàries per reclamar allò que, han afirmat, van defensar des del principi: que primer s'havien d'aprovar la regulació específica de cada professió i després abordar el document que estableix que és el que cobreix la sanitat pública. Les màximes responsables de tots els col·legis sanitaris han comparegut en roda de premsa amb l'escalf de part dels seus companys de professió per reivindicar això i per expressar que n'opinen del reglament de cartera que tot just fa dos dies es va publicar al BOPA. Ha obert les intervencions la presidenta del Col·legi de Metges, Meritxell Cosan, que ha deixat clar que el col·lectiu, malgrat prioritza el diàleg, si que es planteja acudir a la justícia . I és que ha exposat que la cartera "limita les capacitats" que els dona la titulació restringint allò que poden prescriure als pacients en funció de l'especialitat de cada metge o que "buida de contingut" la figura del metge referent. Limitacions, ha denunciat, que van contra la qualitat de l'atenció i apujaran la despesa.Els professionals també es van queixar de les maneres del ministeri, de que en cap cas ha estat una negociació. La presidenta del Col·legi d'infermeria, Isabel Vallejo, va exposar que l'entitat no havia estat convocada malgrat que la cartera sí que els dona atribucions. En el cas dels logopedes va ser una sola trobada i Sara Fité, que encapçala la junta del Col·legi, va lamentar que la cartera incorpori un obstacle més en un circuit que ja era complex obligant a passar per un metge rehabilitador per renovar sessions (com´ és el cas dels fisioterapeutes). "Som l'únic sanitari especialitzat en el llenguatge, té sentit que ens hagi de tutelar un altre especialista?", es va demanar.El Col·legi d'odontòlegs és l'únic satisfet amb el contingut malgrat la seva presidenta, Celine Diet, va insistir en la necessitat de la regulació de les professions. Una tasca en la qual fa anys que les entitats professionals inverteixen esforços i que, a banda d'allargar-se en el temps, no ha parat de canviar de format. Ara, han explicat, els han donat un mes i mig per aportar la seva proposta a la llei marc de professions sanitàries en que cada col·lectiu tindrà un apartat. En un inici cada col·lectiu havia de tenir llei pròpia.I els que hi entren després d'anys de reivindicar-ho com dietistes o psicòlegs es mantenen a l'expectativa però es sumen al clam dels companys en favor de la qualitat de la sanitat. Els podòlegs, en canvi, no entenen que per acudir a les seves consultes calgui la derivació del referent o d'una infermera.