Andorra promou el diàleg per a la Pau a la Unesco

Actualitzada 08/04/2022 a les 18:05

L’òrgan executiu de la Unesco (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura) va aprovar aquest dijous, la primera iniciativa impulsada per Andorra que promou un programa relatiu al diàleg per a la Pau, segons informa l'executiu en un comunicat. En aquest sentit, es tracta del projecte de decisió que pren per nom ‘La ruta de la pau: diàleg i acció per a la tolerància i la comprensió intercultural’ i va comptar, en el moment de l’aprovació, amb el co-patrocini de 70 Estats membres.L'ambaixadora, Eva Descarrega va presentar-lo ahir durant la 214a sessió del Consell Executiu i posteriorment es va decidir adoptar-lo en el sí d’aquest organisme internacional. El projecte, segons recorda l'executiu, proposa promoure el diàleg intercultural, la diversitat i els valors de la tolerància i la pau, creant espais de diàleg a nivell cultural i artístic i fent una especial atenció a la participació dels joves i les dones.D'altra banda, la iniciativa s'inscriu en l'estratègia a mitjà termini de la Unesco 2022-2029 pel que un cop aprovat, es calendaritzarà dins d’aquest full de ruta d'accions proposades per Andorra, en particular en el marc del Fòrum mundial contra el racisme i la discriminació. La proposta andorrana també posa en valor projectes ja existents com ara l’ArtCamp o l’Arbre de la pau, obra de l’escultora i ambaixadora de bona voluntat de la Unesco, Hedva Ser, el qual es troba a Ordino i a 16 altres països.El projecte andorrà aprovat ahir va ser redactat i negociat pel Secretariat de Ciències Humanes i Socials de la Unesco i els equips diplomàtics de la Delegació Permanent d’Andorra a la Unesco i del Ministeri d’Afers Exteriors.