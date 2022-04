Andorra demana protecció per als menors ucraïnesos

Actualitzada 08/04/2022 a les 06:28

Andorra ha emès una declaració conjunta amb cinc països més membres del Consell d’Europa –Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, San Marino i Eslovènia–, i que ha comptat amb el suport de 38 estats membres de l’organisme, en la qual condemnen “l’agressió” russa contra Ucraïna i expressen la preocupació per l’impacte en milions de nens ucraïnesos víctimes del conflicte. Per això advoquen per la “necessitat urgent de prendre mesures per oferir protecció a tots els infants, tant si encara són a la zona de guerra, desplaçats interns, fugint o buscant refugi a les zones veïnes o a altres països”.La declaració demana que es deixi d’exposar els nens al risc de “ser assassinats, ferits, traficats, segrestats, explotats i abusats sexualment. Necessiten protecció i refugi immediats”, i manifesten l’especial preocupació pel destí de més de 100.000 orfes, inclosos molts nens amb discapacitats.El Consell d’Europa va encetar ahir una conferència d’alt nivell a Roma que continua avui, en la qual s’ha designat com a nova prioritat garantir i protegir els drets dels nens en situacions de crisi i emergència a l’estratègia per al període 2022-2027, segons informa la mateixa organització en un comunicat. La ministra Judith Pallarés va participar en la trobada i va exposar l’estat actual de preparació del pla nacional per a la infància i l’adolescència que ha comptat amb l’assistència de professionals i experts del Consell d’Europa.