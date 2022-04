Actualitzada 08/04/2022 a les 12:06

COMPROMÍS DE RESPECTE A LA PRIVACITAT

El secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cèsar Marquina, va assegurar ahir durant la presentació als mitjans de comunicació de la nova Agència de Ciberseguretat Nacional que en cap cas aquesta nova eina suposa una amenaça per a la privacitat de la població. “M’agradaria llançar un missatge d’absoluta tranquil·litat”, va exposar. “L’agència no neix per ser un espia ni un censurador de l’opinió pública”, va afegir, a més de destacar que Andorra és un estat democràtic on preval la Constitució i la llibertat d’expressió. “L’entitat està vinculada a Govern i dur a terme qualsevol activitat d’aquest tipus suposaria una il·legalitat i una infracció a la pròpia Constitució”, va afegir. “Aquesta agència neix amb l’únic objectiu de mitigar atacs i conscienciar sobre el perill real de les amenaces actuals.”

Andorra ja disposa d’una Agència Nacional de Ciberseguretat, una nova entitat que Govern ha posat en marxa amb l’objectiu de centralitzar a través d’un únic punt de contacte qualsevol aspecte vinculat amb l’entorn ciber. “Hem accelerat l’arrencada de les relacions amb les empreses a nivell de país motivats pel context geopolític actual”, va explicar el secretari d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics, Cèsar Marquina, durant la roda de premsa de presentació de l’agència. “És innegable que el conflicte actual s’està duent a terme de manera física a Ucraïna però també hi ha una implicació a l’entorn cibernètic”, va relatar Marquina, a més de destacar que l’activitat dels grups hackers ha augmentat mundialment. “A Andorra, de moment, no hi ha hagut cap indici d’aquests atacs però creiem convenient estar preparats i estar connectats en l’àmbit internacional”, va afegir, tot destacant que per aquest motiu el nivell d’alerta ha passat de mitjà a alt. “Tot i que estiguem en un país petit, estem exposats a les mateixes amenaces que podria tenir qualsevol altre país”, va assegurar Marquina.L’Agència Nacional de Ciberseguretat –que s’engega amb un pressupost inicial de mig milió d’euros i es troba ubicada en uns despatxos de la carretera de la Comella cedits per Andorra Telecom– tindrà cura de la seguretat d’empreses, administracions públiques i ciutadans, i oferirà diferents serveis com, per exemple, el sistema d’alerta precoç, que ja es troba en funcionament i té l’objectiu de monitoritzar vulnerabilitats que es puguin detectar en l’àmbit mundial per traslladar-les als responsables de seguretat d’informació de les grans infraestructures essencials del país com, per exemple, l’hospital, l’operador de comunicacions o d’energia. Per altra banda, l’agència també funcionarà com un canal oficial de contacte en l’àmbit internacional. “Si desenvolupem una xarxa de relacions amb altres agències i equips d’altres països podrem col·laborar i, consegüentment, ser més eficients en les nostres respostes”, va relatar Marquina. “També intentarem millorar en l’àmbit de resiliència en l’àmbit nacional.”