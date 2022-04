Actualitzada 03/04/2022 a les 07:05

Julieta Venegas, una de les artistes i compositores més conegudes del continent llatinoamericà, va tornar ahir al Principat per tocar a l’Auditori Nacional i presentar Volver a vernos, gira 2022. Després de cinc anys, la cantant mexicana més universal està duent a terme de nou una gira pel continent europeu del març a l’abril d’aquest any. Venegas va omplir ahir l’Auditori Nacional, a Ordino, on no tan sols va presentar el seu nou disc, sinó que també va tocar i cantar els seus èxits de tots aquests darrers anys al costat d’una selecció acurada de músics en format trio. Abans del concert, Venegas va atendre al Diari i va detallar que pujaria a l’escenari “acompanyada d’un piano, un contrabaix i una bateria” per oferir al públic “cançons de diversos àlbums i finalitzarem el concert estrenant una cançó que acaba de sortir”. “De fet, ara fa exactament una setmana que acabem d’estrenar un senzill nou ja que aquest any publicarem un nou disc”, va explicar.És un tema molt bonic que vam estrenar el 18 de març. Ens planteja una situació de conflicte amorós. De fet, el videoclip està dirigit per les germanes Anita i Lola Piñero, que ja es van encarregar de dirigir el tema de l’anterior àlbum, Mujeres. El tema, concretament, parla sobre la transformació d’una relació.Està anant molt bé. La veritat és que tots els concerts estan sent molt divertits. Hem anat a Madrid, València, Sevilla, Sant Sebastià, Barcelona i demà estarem a Saragossa. Hem tocat en espais molt diferents: des de sales de concerts fins a un monestir. De moment estic contenta perquè tots els xous han estat molt càlids i molt bonics.Tots han estat molt bonics i molt especials. A Andorra, de fet, és la segona vegada que actuem. Quan acabi aquesta gira tinc ganes de seguir viatjant i fent concerts. M’agradaria anar a Colòmbia, a Puerto Rico, a diferents festivals...Sí. Sempre he pensat que el fet d’actuar en directe és una cosa molt especial. Em sembla molt important aquest moment de trobada amb el públic. Constantment estem parlant pel mòbil, connectats a internet... El públic és essencial per a la música i per als concerts.Vaig estar tocant molts instruments, vaig escoltar molt Bad Bunny i vaig començar a escriure algunes de les cançons que formaran part del nou disc. Des de la pandèmia valoro molt poder-me retrobar amb el públic.Molt enriquidor. A mi, especialment, m’agraden molt les col·laboracions. També hem treballat molt la composició. El tema Lo siento BB:/ que vaig cantar amb Bad Bunny forma part del primer senzill de l’àlbum de Tainy. Penso que ara és molt més fàcil col·laborar amb diversos artistes gràcies a l’existència de les plataformes. Sen Senra, per exemple, em va escriure per Instagram.Hi haurà una mica de tot. Estarà produït pel cantant xilè Alex Anwandter, amb qui ja vaig treballar per crear el tema Mismo amor. Hi haurà moltes instrumentacions, molta corda.