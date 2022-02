Actualitzada 07/02/2022 a les 06:47

Una avaria a la xarxa va afectar ahir a la tarda diversos establiments del Principat fins al punt que molts d’ells no van poder dur a terme el cobrament per TPV als seus clients. Aquesta incidència, que es va detectar a diversos punts del territori, va suposar una afectació apreciable a les vendes. Per la seva banda, des d’Andorra Telecom es va informar que els tècnics de l'empresa no van reportar cap problema a la seva xarxa, un fet que, asseguren, eximeix la companyia de la responsabilitat.