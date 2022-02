Susanne Georgi serà membre del jurat d'Eurovisió representant San Marino

Actualitzada 07/02/2022 a les 06:48

La cantant i empresària eurovisiva Susanne Georgi formarà part del jurat d’Una Voce per San Marino, el concurs nacional organitzat per l’RTV San Marino per escollir el seu representant per a Eurovisió 2022 a Torí, segons va informar ahir Stars Artist Academy a través d'un comunicat. “Estic immensament feliç i és un honor que m’hagin escollit com a jurat per al festival”, va declarar Georgi, que viatjarà a San Marino el pròxim dia 17 de febrer acompanyada per Francesca Aanen, directora i vocal coach de Stars Academy. “Ells saben tot el que estic lluitant perquè Andorra torni a Eurovisió i San Marino, com a petit estat, també desitja que Andorra torni al festival”.San Marino ha escollit l’andorrana Georgi com a membre del seu jurat per la seva trajectòria i implicació eurovisiva, però sobretot perquè és una coach vocal molt respectada i amb molta experiència com a cantant i coach. “Andorra pot aprendre molt de San Marino: també és un petit estat que no ha parat de lluitar i apostar per la gran difusió i promoció que suposa estar present al certamen eurovisiu. L’any passat el seu esforç es va veure recompensat i van arribar a la final! Va ser sensacional veure com un petit estat defensava els seus colors al costat dels més grans”, va declarar l’artista. La cantant estarà a San Marino per a la semifinal el dia 17 de febrer i per la gran final el 19.