Ornitho assoleix 6.803 visualitzacions ornitològiques durant el 2021

L’aplicació d’Ornitho va aconseguir un total de 6.803 visualitzacions ornitològiques durant l’any 2021, segons va informar en un comunicat Andorra Recerca + Innovació (ARI). Tot i que en alguns grups taxonòmics va disminuir el nombre d’observacions, en el còmput general s’ha registrat un augment d’un 47% més respecte al 2020. En el mapa de densitat de dades es pot constatar com la zona més alpina del país, que alhora és la més allunyada de les carreteres, és la zona amb menys volum de dades.Així mateix, el nombre de participants ha estat de 56 observadors, fet que suposa també un increment del 40%. No obstant això, el nombre d’espècies identificades durant el 2021 va ser de 258, cosa que comporta una lleugera reducció del 14% en comparació amb el 2020, quan es van enregistrar 299 espècies diferents entre tots els grups taxonòmics representats. L’aplicació d’Ornitho, activa des de finals de l’any 2015, ha aconseguit aglutinar des de la seva creació prop de 24.000 observacions de 471 espècies diferents i de 14 grups taxonòmics diferents. L’aplicació està actualment estesa a 10 països europeus i s’adreça a tothom qui vulgui aportar dades d’algun grup de fauna que conegui. Tot i que inicialment el projecte està concebut per acumular informació ornitològica, Ornitho ha ampliat les seves capacitats per entrar dades d’altres animals.