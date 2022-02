Les matriculacions augmenten un 19% el 2021

Actualitzada 07/02/2022 a les 10:11

Les vendes de vehicles nous han remuntat l'últim any a 4.376 matriculacions que representen un increment del 19% respecte les 3.676 que es van registrar el 2020, segons publica Estadística aquest matí. El 2021 es va tancar amb un ascens del 3,3% al desembre amb 402 operacions mentre que en l'exercici anterior havien estat 389.Estadística destaca que continua a l'alça la venda de vehicles hibrids i elèctrics. La tipologia que més creix en percentatge és la dels híbrids de gasoil no endollable que varia un 119,4%, en passar de 31 a 68 unitats, i els híbrids de gasolina no endollable pugen un 86%, de 179 a 333 durant 2021. Les operacions de vehicles de gasolina van ser 2.548, 1.097 vendes eren des de gasoil i 130 van ser de vehicles 100% elèctrics, un 58,5% per sobre de les 82 matriculacions registrades al 2020.La variació de les matriculacions per tipus de vehicle s'incrementa un 23,5% amb els 3.083 turismes venuts l'any passat, les motocicletes i ciclomotors pugen de 773 a 861, que representa un ascens de l'11,4% i en el cas dels camions i les camionetes la pujada és del 12,1% amb 306 operacions. L'única tipologia que baixa és la d'altres vehicles amb un descens del 6% en passr de 134 unitats a 126 en l'últim exercici.