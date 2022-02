La recaptació per ITP es dispara un 61%

Actualitzada 07/02/2022 a les 12:44

L'augment d'operacions al mercat immobiliari ha disparat la recaptació de l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) fins als 3,75 milions d'euros en el tercer trimestre del 2021, segons informa Estadística. La pujada és d'un 61,1% en comparació amb els 2,39 milions que van ingressar el Govern i els comuns en la liquidació del tercer trimestre del 2020.L'informe d'estadística tributària bàsica publicat aquest matí detalla que les corporacions parroquials van recollir 2,866,8 milions amb el 3% del gravàmen de les transaccions immobiliàries i la part del Govern va ascendir a 886.200 euros per l'1% d'impost que aplica a les vendes d'habitatges. El tercer trimestre del 2020 la recaptació va ser de 1,786 milions per als comuns i de 543.300 euros per a l'Administració central.Estadística especifica també els ingressos derivats de la liquidació de plusvàlues que va arribar a 1,971 milions d'euros, un 53,5% més dels 1,285 milions del tercer trimestre del 2020.La recaptació total dels impostos indirectes s'ha reduït un 3,9% en la comparativa de l'últim trimestre del 2020 i el tercer trimestre del 2021 que es concreta en una baixada fins a 268, 576 milions d'euros en total pels 279,461 del mateix període de l'any anterior. Estadística inclou en aquest global l'IGI interior, el de les importacions i el de les transmissions patrimonials que baixen en conjunt un 5,4% en l'últim període comparat, i també l'ITP, els Impostos Especials i l'ISI d'assegurances.El departament d'Estadística publica que l'Impost de la Renda de no Residents Fiscals (IRNR) va deixar 1,31 milions durant el tercer trimestre de l'any passat a les arques públiques, una xifra lleugerament inferior als 1,33 milions del mateix període del 2020. Tanmateix, la base de tributació va pujar un 1,2% fins als 22,74 milions pel conjunt de les rendes obtingudes per persones o empreses no residents al Principat que han desenvolupat alguna activitat que els hi ha reportat beneficis. El total de base del període anterior va arribar a 22,47 milions.