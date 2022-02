Equipaments per passar el Port d'Envalira

Actualitzada 07/02/2022 a les 09:02

El servei de mobilitat ha detectat la frase groga a la carretera general 2 per passar el Port d'Envalira. Es necessiten equipaments o pneumàtics especials per circular, i el màxim de velocitat permesa és de 60 quilòmetres per hora.