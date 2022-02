Els permisos de temporers pugen un 288% aquest hivern

Actualitzada 07/02/2022 a les 11:06

Durant la temporada d'hivern 2021 s'han concedit 4.317 permisos de treball temporal, de les quals 2.977 permisos de treball temporal són a persones extracomunitàries -que no són de la Unió Europea-, i la majoria són per a personals d'hoteleria, concretament 2.083 contractes, segons publica estadística. Respecte a treballadors de la UE, s'han concedit 1.340 permisos de treball, i 892 d'aquests són per al sector d'hoteleria. Els sectors que menys quotes ha concedit són de comerç al detall, concretament un 42,9% i la de Neteja amb un 52%.El nombre de contractacions de temporers ha augmentat un 288% en comparació al mateix període del darrer any. El 24 de gener, el consum de permisos de treball d'extracomunitaris -persones que formen part de la Unió Europea- ha augmentat un 410%, i el de comunitaris un 153,3% més. El sector que més personal de fora de la UE ha contractat ha sigut l'hoteleria, amb un 542% més, seguit del lloguer d'esquí amb un augment del 521%. Respecte al personal de la Unió Europea, les contractacions han augmentat un 229% en l'hoteleria i un 185,5% en el lloguer d'esquí.