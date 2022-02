Andorra va generar unes 35.000 tones de residus l'any passat

El 72% del total de la brutícia recollida no es va poder reciclar en ser brossa

L’any passat es van recollir a Andorra gairebé 35.000 tones de residus, sumant els generats pels particulars i la brossa, vidre i envasos dels comerços, segons va informar ahir la Comissió de seguiment del servei de recollida selectiva de residus, formada pels set comuns i Pirinenca de Serveis, l’empresa concessionària de la recollida selectiva. D’aquestes 35.000 tones, el 72% ha estat brossa i, per tant, no s’ha pogut reciclar. Tanmateix, el percentatge de recollida selectiva al Principat és més elevat que el 28% de les nostres dades, ja que hi ha molts residus lligats a les activitats empresarials que tenen