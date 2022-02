El lloc està actualment vacant a l’espera que la Comissió Europea nomeni la persona en qui delegarà les converses

Andorra no té en aquests moments interlocutor a Europa. Ni San Marino ni Liechtenstein. La plaça de negociador europeu amb els microestats per assolir un acord d'associació està vacant, segons es desprèn del document que va ser lliurat el dia 20 als grups que participen en l'acord polític i on es va fer balanç de les rondes de negociació de l'any passat i les perspectives per a aquest exercici.



Els representants de cada grup van rebre un document on es repassa l'estat d'avançament del projecte, s'informa de l'estructura de negociació de la Unió Europea, del calendari de trobades d'alt nivell, dels

