Susanne Georgi escollida com a membre del jurat d'Eurovisió de San Marino

La cantant i empresària eurovisiva Susanne Georgi formarà part del jurat d’ Una Voce per San Marino, el concurs nacional organitzat per la RTV San Marino per escollir el seu representant per Eurovisió 2022 a Torí, segons ha informat Stars Artist Academy a través d'un comunicat. “Estic immensament feliç i és un honor que m’hagin escollit com a jurat per al festival” ha declarat Georgi que viatjarà a San Marino el pròxim dia 17 de febrer acompanyada per Francesca Aanen, directora i vocal coach d'Stars Academy. “Ells saben tot el que estic lluitant perquè Andorra torni a Eurovisió i San Marino, com a petit estat, també desitgen que Andorra torni al festival”.San Marino ha escollit a l’andorrana Georgi com a membre del seu jurat per la seva trajectòria i implicació eurovisiva, però sobretot perquè és una coach vocal molt respectada i amb molta experiència com a cantant i coach. “Andorra pot aprendre molt de San Marino, també és un petit estat que no ha parat de lluitar i apostar per la gran difusió i promoció que suposa estar present al certamen eurovisiu. L'any passat el seu esforç es va veure recompensat i van arribar a la final! Va ser sensacional veure com un petit estat defensava els seus colors al costat dels més grans” ha declarat l'artista. La cantant, juntament amb Francesca Aanen, estaran a San Marino per la semifinal el dia 17 de febrer i per la gran final el dia 19/02. San Marino ha participat al Festival d'Eurovisió en 11 ocasions