Els perills de la muntanya

Una bona planificació de l’excursió i conèixer els factors de risc pot evitar molts problemes al terreny. Per això una bona opció és tenir coneixements en allaus, neu i seguretat hivernal.

Tenir precaució a l’hora de fer activitats a la muntanya és una cosa que alguns saben necessària, però que a vegades no s’aplica o no prou. Potser per autoconfiança, per coneixement del territori o per desconeixement d’aquells factors que poden alterar l’experiència viscuda, que a vegades són causes o decisions incorregibles que poden provocar un accident. Alertar d’aquests factors i dotar de coneixement és una de les funcions de l’EDNA, l’espai de neu i allaus d'Andorra Recerca + Innovació, que conjuntament amb el Grup de Rescat de Muntanya dels Bombers d’Andorra i l’EFPEM (Escola de Formació de Professions Esportives i