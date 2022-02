Els habitants d'Andorra han generat 35.000 tones de residus durant el 2021

Actualitzada 06/02/2022 a les 13:09

El 2021 s'han recollit gairebé 35.000 tones de residussumant els generats pels particulars i la brossa, vidre i envasos dels comerços, segons informa la Comissió de seguiment del servei de recollida selectiva de residus,formada pels set comuns i Pirinenca de Serveis, l’empresa concessionària de la recollida selectiva.D’aquestes 35.000 tones, el 72% ha estat brossa i per tant no s’ha pogut reciclar. Tanmateix, el percentatge de recollida selectiva al Principat és més elevat que el28% de les nostres dades, ja que hi ha molts residus lligats a les activitats empresarials que tenen uns circuïts diferenciats que van directament a tractament, com és el cas dels residus de la construcció, d’automoció, cartrons i embalatges de comerços i distribuïdors, que, per tant, fan variar els percentatges globals.Les tones recollides representen un 3,28% menys que les del 2020 i un 7,68% menys que les del 2019. Això indica que el país segueix tenint una activitat econòmica reduïda, inferior encara a l’activitat de l'etapa prepandèmica. Descomptant la brossa, resulten 9.600 tones de paper/cartró, envasos lleugers, vidre i residus provinents de la recollida d’andròmines i dipositades a les deixalleries comunals. Aquests han representat un 0,13% menys que l’any passat i un 4,64% menys que el 2019.L’anàlisi de les dades ens mostra variacions interanuals, provocades per la pandèmia, i estacionals, generades per la diferent afluència de turistes al país al llarg de l’any. L’any 2020, en ple confinament, es va percebre un augment de residus domèstics principalment en zones residencials, on normalment la generació de residus es concentrava al vespre i els caps de setmana, i un increment de residus com els envasos i el paper/cartró, atribuïble a l’augment del servei comercial i de restauració a domicili.Pel que fa a variacions al llarg de l'any, destaca el desembre de 2021, quan es va incrementar, en relació al mateix mes de l'any anterior, un 45% la recollida de vidre, un 41% la d’envasos i un 28% la de paper i cartró. En el cas del vidre, la generació s’ha mantingut prop de les 200 tones mensuals, excepte a l’agost i al desembre —coincidint amb les temporades altes del turisme— quan s’ha enfilat a les 250. La generació d’envasos també fluctua seguint l’activitat turística, oscil·lant de les 140– 50 tones a començament d'any, fins les 170–200 a l'estiu i repuntant novament aldesembre a més de 200.Per segon any consecutiu, al 2021 s’ha recollit selectivament més cartró, un 4,35% més que en el 2020 i, si comparem amb el 2019, un 7,43% més. Parlem d'un total anual de 3.051 tones.El 2021 es van recollir selectivament 2.500 tones de vidre. Aquest residu ha viscut, però, una davallada molt important respecte al 2019, de gairebé un –15%, i d'un –4,18% respecte al 2020, fet que es pot atribuir sobretot a la cessació de l’activitat hotelera i de restauració en els primers mesos de l’any.De forma similar, la recollida dels envasos lleugers ha decaigut els darrers anys. S'ha passat de 2.190 tones el 2019 a 2.059 el 2020 i a 2.029 el 2021.La Comissió de seguiment del servei de recollida selectiva es reuneix periòdicament per fer un seguiment i control del servei de recollida selectiva, per a millorar-lo i apropar-lo al ciutadà i productor singular; així com per aplicar mesures per a laconsecució dels objectius establerts al Pla Nacional de Residus, que defineix els principis fonamentals de la gestió moderna dels residus del Principat d’Andorra i és l’instrument estratègic que orienta i guia la política de residus del Govern i dels Comuns.