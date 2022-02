Actualitzada 06/02/2022 a les 06:03

El 26 de novembre passat entraven en vigor les restriccions per als no vacunats de covid, que han de continuar aportant proves negatives del virus o un certificat de recuperació si han passat la malaltia si és que volen anar a un restaurant, al gimnàs o al cinema. El Govern manté el passaport covid esgrimint que segueix sent una eina útil per evitar contagis, i les dades de la plataforma de vacunació mostren que el certificat ha seguit incentivant noves inscripcions de majors de 16 anys, malgrat que amb menor intensitat que els dies immediatament posteriors a l’aprovació de la mesura. Entre el 26 de novembre i el passat dijous dia 3 de febrer s’havien inscrit 1.948 persones a la plataforma. Entre les mateixes dates els que han rebut la primera dosi superen aquesta xifra perquè algunes persones podien estar inscrites amb anterioritat però haver posposat la cita per motius diversos.El 30 de novembre quan l’esclat de la sisena onada va obligar el Govern a aprovar noves restriccions s’havien convocat per rebre la primera dosi a 400 persones. Era l’efecte immediat de la generalització del passaport Covid i així ho va fer palès el cap de Govern. Llavors la població amb la doble dosi, la pauta completa, era el 78,6% del total de majors de 16 anys. Divendres passat, data de la darrera actualització, el percentatge havia escalat quatre punts, fins al 82,72%. Una proporció que fregarà el 84% si totes les persones que s’han administrat una primera dosi (eren 57.829 fins divendres) s’inoculen la segona. El percentatge actual ja situa Andorra entre els països capdavanters en immunització. A principis de desembre, quan el ministre de Salut insistia en la necessitat d’augmentar el percentatge de vacunats expressava el desig d’assolir els alts índexs de Portugal. El país lusità segueix sent capdavanter a Europa amb el 90% de ciutadans amb la doble pauta, però el Principat se situa en la mateixa línia que d’altres territoris amb taxes elevades com Espanya o Dinamarca (82 i 81,4%, respectivament) i per sobre de la mitjana de la Unió Europea, on el 75% dels ciutadans té almenys una dosi. Les restriccions als no vacunats han estat força generalitzades al continent com a eina per incentivar l’administració del vaccí.La campanya de la dosi de reforç avança de manera més lenta, amb un percentatge d’inoculats que ronda el 60% de la població. Un factor a tenir en compte són les elevades taxes de contagis d’òmicron, que han provocat que moltes d’aquestes terceres dosis s’hagin hagut de posposar.