La Societat Espanyola d’Oncologia i Radioteràpia desaconsella viatges de més de 100 quilòmetres per tractar-se

El debat sobre instal·lar o no una unitat de radioteràpia al país porta cua de fa temps. Ara, un informe emès per la Societat Espanyola d’Oncologia i Radioteràpia (SEOR) xoca amb la visió de Govern. Així ho va comunicar ahir Josep Saravia, president d’Assandca, qui va assegurar que, davant d’aquesta resposta, l’associació continuarà reclamant aquest servei per als malalts de càncer residents al Principat. “El mes de desembre ens vam reunir amb el cap de Govern i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Allà, ells ens van exposar que no eren partidaris de l’obertura d’aquesta unitat a Andorra per

#1 The Observer

(05/02/22 06:54)