Sis ferits en dos accidents de cotxe aquesta matinada

Actualitzada 05/02/2022 a les 11:58

Dos accidents a la xarxa viària del Principat durant aquesta matinada han provocat que sis persones resultessin ferides. El primer incident -on només s'hi ha vist implicat un sol vehicle- ha tingut lloc pels volts de les 2:34 hores al Passatge de l'Asó, a Soldeu. Els dos ocupants d'un Peugeot 206, un home i una dona residents de 31 i 21 anys respectivament, han resultat ferits. L'home ha donat positiu en el pertinent control d'alcoholèmia amb un resultat de 2,22 g/l i posteriorment ha estat traslladat a l'hospital.La policia ha estat requerida dues hores més tard per un altre accident que ha succeït a les 4:10 hores a la rotonda intermèdia del nou vial de la carretera general 2 d'Encamp. El succés, protagonitzat també per un únic vehicle conduït per un home resident de 32 anys, ha deixat un resultat de quatre ferits -el conductor i tres ocupants més de 39, 28 i 28 anys-. El conductor ha donat un resultat de 1,62 g/l en el pertinent control d’alcoholèmia, motiu pel que ha estat detingut. En aquest sentit, se li atribueix un delicte contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física.