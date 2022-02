Moody's albira la recuperació de les finances públiques

L’agència d’avaluació valora Andorra amb una perspectiva estable i una qualificació Baa2, i posa en relleu la solidesa del marc fiscal

L’agència d’avaluació Moody’s valora Andorra amb una perspectiva estable i una qualificació Baa2. En la nota publicada per l’agència ahir a la nit, informa el Govern en un comunicat, els avaluadors destaquen la solidesa institucional del país i la governança recolzada per una notable obertura internacional, així com l’expectativa que les finances públiques es recuperin gradualment de l’impacte de la pandèmia.



Moody’s assenyala, pel que fa a la solidesa institucional, l’alta puntuació d’Andorra en els indicadors que l’avaluador considera per a la qualitat de les institucions legislatives i executives, com ara els Worldwide governance indicators (WGI) del Banc Mundial vinculats a