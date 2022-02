El propietari i conductor del luxós vehicle que ha protagonitzat un vídeo polèmic diu que hi ha molta enveja però reconeix que s’ha equivocat.

Ha estat un dels protagonistes de la setmana pel vídeo amb un Ferrari fent cabrioles per carreteres secundàries. S’autodefineix com un apassionat del motor en un país on “el motor sempre ha estat molt valorat”. Tenint en compte les conseqüències, però, reconeix al Diari que se’n penedeix, no tant pel vídeo sinó per les conseqüències que ha comportat, que “donen una imatge de mi que no em correspon”.



És Xavier Caballol, empresari, propietari del Ferrari 488 Spider del qual se sent orgullós i l’exhibeix al seu compte d’Instagram i de TikTok (@xavi.caballol, @alba.eight). El Lamborghini ja no el té, era un

